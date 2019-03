Polizeipräsidium Ludwigsburg / Verkehrsunfall in Ludwigsburg; ...

Verkehrsunfall in Ludwigsburg; Diebstahl in Bietigheim-Bissingen; Einbruch in Kornwestheim

Ludwigsburg - Ludwigsburg-Eglosheim: Radfahrerin leicht verletzt

Mit leichten Verletzungen musste eine 19 Jahre alte Radfahrerin am Montagmorgen durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem sie gegen 06:20 Uhr in der Katharinenstraße in Ludwigsburg-Eglosheim in einen Unfall verwickelt worden war. Mutmaßlich aus Unachtsamkeit übersah ein 54-jähriger Peugeot-Lenker, der von der Monreposstraße in die Katharinenstraße einfahren wollte, die aus Richtung Frankfurter Straße kommende Radfahrerin und nahm ihr die Vorfahrt. Im weiteren Verlauf kam es zu einem Zusammenstoß. Die 19-Jährige stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich hierbei. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Bietigheim-Bissingen: Fahrzeugteile gestohlen

Bislang unbekannte Täter machten sich zwischen Samstag 13:30 Uhr und Montag 08:00 Uhr auf dem Gelände eines Autohauses in der Geisinger Straße in Bietigheim an einem dort abgestellten BMW zu schaffen. An dem Fahrzeug schlugen die Unbekannten die Scheibe der Fahrer- und Beifahrertür ein. Anschließend bauten sie das Lenkrad, das komplette Armaturenbrett samt Navigationsgerät und Bordcomputer aus. Darüber hinaus ließen sie die Stoßstangen, die Motorhaube, den Kühlergrill und die vordere Beleuchtungseinrichtung mitgehen. Der Wert des Diebesguts und die Höhe des entstandenen Sachschadens stehen derzeit noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142/405-0, entgegen.

Kornwestheim: Geldspielautomaten aufgebrochen

Ein Wohn- und Geschäftshaus in der Straße "Bahnhofsplatz" in Kornwestheim war in der Nacht zum Montag Ziel eines noch unbekannten Einbrechers. Zwischen 00:00 und 10:30 Uhr schlug der Täter ein Fenster ein und gelangte so in den Hausflur des Gebäudes. Dort brach er zwei aufgestellte Geldspielautomaten auf und entwendete das darin enthaltene Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154/1313-0, sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

