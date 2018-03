Polizeipräsidium Ludwigsburg / Verkehrsunfall mit drei leicht ...

Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen in Aidlingen

Ludwigsburg - Drei leicht verletzte Personen sowie ein Sachschaden von rund 7.000 Euro sind die Folge eines Auffahrunfalls welcher sich am Donnerstag gegen 19.00 Uhr in der Hauptstraße in Aidlingen ereignet hat. Eine 20-jährige Renault Fahrerin wollte nach links abbiegen und musste wegen Gegenverkehr ihr Fahrzeug anhalten. Dies erkannte eine nachfolgende 19-jährige VW Polo Fahrerin zu spät und fuhr auf den stehenden Renault auf. Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeuglenkerinnen als auch ein 23-jähriger Beifahrer im Renault leicht verletzt und durch den Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

