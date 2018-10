Polizeipräsidium Ludwigsburg / Verkehrsunfall mit einer schwer ...

Verkehrsunfall mit einer schwer und zwei leicht verletzten Personen in Ludwigsburg

Ludwigsburg - Am heutigen Montag gegen 15.30 Uhr befuhr ein 86-jähriger Mercedes Benz Fahrer die Wilhelmstraße in Richtung Stuttgarter Straße. Etwa auf Höhe des Rathauses verlor er, vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme, die Kontrolle über sein Fahrzeug und touchiert einen, am rechten Fahrbahnrand abgestellten Kastenwagen. Anschließend fuhr er weiter und prallte auf einen davor fahrenden Bus der Ludwigsburger Verkehrslinien, so dass in seinem Fahrzeug die Airbags auslösten. Durch die Kollision mit dem Bus kamen zwei weibliche Fahrgäste im Alter von 42 und 70 Jahren zum Sturz und erlitten hierbei leichte Verletzungen. Der Unfallverursacher wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, die beiden Fahrgäste konnten nach ihrer Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen. Zur Versorgung der Verletzten waren vier Rettungsfahrzeuge im Einsatz. Die Feuerwehr Ludwigsburg war ebenfalls mit vier Fahrzeugen und 11 Einsatzkräften ausgerückt. Zur Verletztenversorgung sowie zur Unfallaufnahme war die Wilhelmstraße zunächst für 30 Minuten voll gesperrt und anschließend bis gegen 17.30 Uhr nur einspurig befahrbar. Der Mercedes Benz war so stark beschädigt dass, er abgeschleppt werden musste. An den unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 22.000 Euro.

