Polizeipräsidium Ludwigsburg / Verkehrsunfall mit Linienbus und ...

Verkehrsunfall mit Linienbus und zwei leicht verletzten Personen in Bietigheim-Bissingen

Ludwigsburg - Am Freitag gegen 17.30 Uhr geriet ein 21-Jähriger in seinem Mercedes Benz beim Linksabbiegen von der Bahnhofstraße in den Bahnhofsplatz zu weit nach rechts und kollidierte hierbei mit einem daneben auf der Geradeausspur fahrenden Linienbus. Da der 52-jährige Busfahrer dabei abbremsen musste, kamen im Linienbus zwei weibliche Fahrgäste im Alter von 60 und 56 Jahren zum Sturz und verletzten sich hierbei leicht. Während die 60-Jährige von einem hinzugerufenen Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht wurde, hatte die 56-Jährige die Unfallstelle bereits vorher schon verlassen. Der Gesamtsachschaden beim Verkehrsunfall beläuft sich auf etwa 1.500 Euro.

