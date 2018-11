Polizeipräsidium Ludwigsburg / Verkehrsunfall mit schwer ...

Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person in Schwieberdingen; Wohnungseinbruch in Korntal-Münchingen; Versuchter Wohnungseinbruch in Ditzingen

Ludwigsburg - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person in Schwieberdingen

Am Sonntag befuhr um kurz nach 14:00 Uhr der 63-jährige Fahrer eines Daimler-Benz die Stuttgarter Straße stadteinwärts und wollte nach links in die Hermann-Essig-Straße einbiegen. Hierbei übersah er ein entgegen kommendes Motorrad der Marke Yamaha, das von einem 47-Jährigen gelenkt wurde. Es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich, wodurch der Motorradfahrer zu Fall kam und sich hierbei schwer verletzte. Er musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von 18.000 Euro.

Wohnungseinbruch in Korntal-Münchingen

Im Zeitraum von Samstagmorgen bis Sonntagnachmittag verschafften sich unbekannte Täter über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung im Ortsteil Korntal und durchwühlten auf der Suche nach Diebesgut mehrere Räume. Es wurden mehrere Schmuckgegenstände von bislang unbekanntem Wert entwendet.

Versuchter Wohnungseinbruch in Ditzingen

Am Samstagabend gegen 19:00 Uhr befand sich die Bewohnerin der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses im Haldenrain in ihrer Küche, als sie laute Geräusche aus dem Wohnzimmer bemerkte. Als sie nachschaute, fand sie ein Fenster geöffnet und mehrere heruntergefallene Blumentöpfe vor. Zunächst ging sie davon aus, dass sie vergessen hatte, das Fenster zu schließen und der Wind dieses aufgestoßen hatte. Als sie aber später am Abend Angehörigen von dem Vorfall erzählte und diese sich das Fenster anschauten, wurden Hebelspuren festgestellt. Es wird davon ausgegangen, dass ein unbekannter Täter versucht hatte, sich Zutritt zu verschaffen, jedoch von seinem Vorhaben abgesehen hatte, nachdem er bemerkte, dass jemand zuhause war. Am Fenster entstand Schaden in Höhe von 1000 Euro.

OTS: Polizeipräsidium Ludwigsburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110974 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110974.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg Telefon: 07141 18-9 E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/