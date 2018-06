Polizeipräsidium Ludwigsburg / Verkehrsunfallflucht in ...

Verkehrsunfallflucht in Ludwigsburg (2); Verkehrsunfall in Murr und Ludwigsburg

Ludwigsburg - Ludwigsburg-West: Unfallflucht in Tiefgarage

Einen Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwoch zwischen 09:10 Uhr und 09:30 Uhr an einem geparkten Pkw in der Tiefgarage eines Lebensmittelgeschäftes in der Schwieberdinger Straße in Ludwigsburg-West. Der Unbekannte beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten VW Golf und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Ludwigsburg, Tel.: 07141/18-5353, zu melden.

Ludwigsburg: Unfallflucht auf Pendlerparkplatz

Am Dienstag zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr ereignete sich in der Bahnhofstraße in Ludwigsburg auf dem dortigen Pendlerparkplatz im Bereich der Keplerbrücke ein Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von etwa 800 Euro entstand. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, vom Unfallort. Der beschädigte Renault war zum Unfallzeitpunkt auf den rechtsseitigen Stellplätzen in Richtung Bahnhof geparkt. Vermutlich entstand der Schaden beim Ein- oder Ausparken. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ludwigsburg unter Tel.: 07141/18-5353 zu melden.

Murr: Rollerfahrer schwer verletzt

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein 52-jähriger Rollerfahrer am Dienstag gegen 16:00 Uhr auf der Landesstraße 1125 auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem Transporter, der von einem 22-Jährigen gelenkt wurde. Obwohl der Fahrer des Transporters versucht hatte auszuweichen, ließ sich der Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge nicht verhindern. Der Rollerfahrer wurde mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 22-Jährige blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf über 4000 Euro geschätzt. Der Transporter war in der Folge nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Ludwigsburg-West: Unfall mit einer verletzten Person

Vermutlich weil ein 26-jähriger BMW-Fahrer beim Fahrstreifenwechsel einen Kleinbus übersah, kam es am Dienstag gegen 16:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Schwieberdinger Straße auf Höhe der MHP-Arena. Der 26-Jährige war mit seinem BMW stadteinwärts unterwegs, als er beim Fahrstreifenwechsel den mit sechs Personen besetzten Kleinbus streifte. Als daraufhin die Airbags auslösten, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab, wo er mit einer Straßenlaterne kollidierte. Der 26-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt, der 38-jährige Kleinbusfahrer sowie seine fünf Mitfahrer blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Durch die Unfallaufnahme kam es in beiden Fahrtrichtungen zeitweise zu Verkehrsbehinderungen.

OTS: Polizeipräsidium Ludwigsburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110974 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110974.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg Telefon: 07141 18-9 E-Mail: ludwigsburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/