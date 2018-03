Polizeipräsidium Ludwigsburg / Verkehrsunfallflucht in Böblingen ...

Verkehrsunfallflucht in Böblingen (2); Auffahrunfall auf der BAB 81 - Gemarkung Böblingen

Ludwigsburg - Böblingen: Audi beschädigt

Vermutlich beim Vorbeifahren beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen Audi, der am Mittwoch zwischen 12:15 Uhr und 13:30 Uhr in der Jägerstraße in Böblingen abgestellt war. An der Beifahrerseite entstand dadurch ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro. Der Unbekannte fuhr anschließend davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, zu melden.

Böblingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, sucht Zeugen, die am Mittwoch zwischen 07:45 Uhr und 14:00 Uhr in der Dr.-Richard-Bonz-Straße in Böblingen eine Unfallflucht beobachten konnten. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker stieß auf derzeit ungeklärte Art und Weise gegen einen Ford, der auf dem Parkplatz eines ehemaligen Reformhauses stand. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern, machte sich der Unbekannte anschließend aus dem Staub.

BAB 81 / Böblingen: Auffahrunfall mit drei Beteiligten

Auf der BAB 81, Singen - Stuttgart, kam es zwischen den Anschlussstellen Böblingen/Hulb und Böblingen/Sindelfingen am Mittwoch gegen 16:30 Uhr zu einem Auffahrunfall mit insgesamt drei beteiligten Fahrzeugen. Eine 40-Jährige befuhr mit ihrem Audi den linken Fahrstreifen, als sie vermutlich aus Unachtsamkeit die vor ihr fahrenden Autos übersah, die verkehrsbedingt abbremsen mussten. In der Folge fuhr sie auf einen 26-Jährigen auf, dessen Skoda noch auf den VW einer 73-Jährigen geschoben wurde. Durch den Aufprall wurden die 40-jährige Fahrerin sowie eine 58 Jahre alte Skoda-Beifahrerin leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Audi und der Skoda waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Durch den Unfall entstand ein Rückstau von mehreren Kilometern.

