Polizeipräsidium Ludwigsburg / Verkehrsunfallflucht in Renningen ...

Verkehrsunfallflucht in Renningen und Herrenberg (2); Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr in Weissach; Trickbetrug in Weil der Stadt

Ludwigsburg - Renningen: Außenspiegel beschädigt

Am Dienstag kam es gegen 11:20 Uhr in der Grabenstraße in Renningen zu einer Unfallflucht, zu dem das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, nach Zeugen sucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker streifte vermutlich beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines Fiat, der am Fahrbahnrand abgestellt war. Obwohl er dabei einen Sachschaden von mehreren hundert anrichtete, suchte der Verursacher das Weite.

Herrenberg: Verkehrsunfallflucht

Nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich zwischen Sonntag 12:00 Uhr und Dienstag 14:30 Uhr in der Ohmstraße in Herrenberg ereignete, sucht das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032/2708-0, nach Zeugen. Im Zufahrtsbereich eines Drive-in-Restaurants beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker ein kleines Dach, so dass an der Unterseite ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro entstand. Der Zufahrtsbereich ist an dieser Stelle auf eine Höhe von 2,80 Meter begrenzt. Der Verursacher, der vermutlich mit einem höheren Fahrzeug unterwegs war, fuhr anschließend davon.

Herrenberg: Zeugen nach Unfallflucht auf Baumarktparkplatz gesucht

Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 500 Euro zu kümmern, machte sich am Dienstagnachmittag ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker aus dem Staub. Der Unbekannte beschädigte vermutlich beim rückwärts Ausparken einen Ford, der zwischen 16:00 Uhr und 16:30 Uhr in der Daimlerstraße in Herrenberg auf einem Baumarktparkplatz abgestellt war. Der Verursacher war vermutlich mit einem silbernen Mercedes unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen konnte eine noch unbekannte Zeugin den Unfall beobachten. Die unbekannte Dame und noch weitere Zeugen, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032/2708-0, zu melden.

Weissach: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Zeugen gesucht

Nach einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, der am Dienstagvormittag gegen 10:05 Uhr zwischen Weissach und Flacht verübt wurde, sucht das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, nach Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand war zwischen Weissach und Flacht eine 53 Jahre alte Fußgängerin in Begleitung ihrer Hunde auf einem Feldweg unterwegs. Plötzlich kam ihr ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker entgegen, der mutmaßlich mit sehr hoher Geschwindigkeit auf dem Feldweg unterwegs war und sein Fahrzeug nicht abbremste. Um einen Zusammenstoß mit dem Fahrzeug zu vermeiden, musste die 53-Jährige zusammen mit ihren Hunden in den angrenzenden Graben springen. Dabei erlitt sie leichte Verletzungen. Nachdem der Unbekannte, der vermutlich mit einem weißen Sprinter unterwegs war, die Frau passiert hatte, fuhr er in Richtung Weissach in die Grabenstraße davon.

Weil der Stadt: Trickbetrug

In Weil der Stadt hat sich ein bislang unbekannter Betrüger am Telefon gegenüber einer 69 Jahre alten Frau als vermeintlicher Neffe ausgegeben. Nachdem sich der Unbekannte das Vertrauen der 69-Jährigen erschlichen und ihr einen mutmaßlichen Wohnungskauf vorgetäuscht hatte, begab sich die Frau am Dienstag zu ihrer Bankfiliale. Dort hob sie Bargeld ab und übergab dieses zusammen mit Schmuck einem bislang unbekannten Kurier, der das Geld sowie den Schmuck im vierstelligen Wert in unmittelbarer Nähe zur Bankfiliale entgegennahm und sich damit aus dem Staub machte. Bei ihm handelt es sich wohl um einen schlanken, südländisch aussehenden Mann im Alter von etwa 28 Jahren, der circa 170 cm groß ist und eine Mütze trug. Angeblich wäre dieser Mann der Kurier eines Notariats, wo das Geld als Anzahlung für den Wohnungskauf vorgesehen war. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 07031/13-00, sucht nun nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Darüber hinaus werden weitere Geschädigte gesucht, die Opfer dieser Betrugsmasche wurden.

Vor einem Betrug können Sie sich effektiv schützen. Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie unter www.polizei-beratung.de

