Polizeipräsidium Ludwigsburg / Verkehrsunfallflucht mit ...

Verkehrsunfallflucht mit Zeugenaufruf in Besigheim

Ludwigsburg - Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht kam es am Freitagabend gegen 20.00 Uhr in Besigheim, als ein 33-jähriger Fahrer eines Fiat Kastenwagens von der Mattesstraße in die Riedstraße einbiegen wollte. Die dortige Lichtzeichenanlage zeigte zu diesem Zeitpunkt für den Fiat-Fahrer Grün. Aus Richtung Löchgau kam zeitgleich ein bislang unbekannter Fahrzeugführer angefahren und fuhr, obwohl die Lichtzeichenanlage für ihn Rot zeigte, in den Einmündungsbereich ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der unbekannte Fahrzeuglenker setzte seine Fahrt anschließend in Richtung Stadtmitte Besigheim/B27 fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei seiner Flucht missachtete er erneut eine Rot zeigende Lichtzeichenanlage. Bei dem Fahrzeug des mutmaßlichen Unfallverursachers handelt es sich um einen roten Kleinwagen. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter Tel. 07142/405-0 in Verbindung zu setzen.

