Polizeipräsidium Ludwigsburg / Waldenbuch: Fußgänger von Lkw ...

Waldenbuch: Fußgänger von Lkw erfasst und mitgeschleift

Ludwigsburg - Nach einem Verkehrsunfall auf der Nürtinger Straße in Waldenbuch musste ein 87-jähriger Mann am Dienstagmorgen mit lebensbedrohlichen Verletzungen von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Gegen 08:55 Uhr war ein 45-jähriger Lkw-Fahrer auf der Nürtinger Straße in Richtung der Stuttgarter Straße unterwegs und musste aufgrund eines rechts parkenden Lkw anhalten. An dieser Stelle betrat der 81-Jährige aus Sicht des Lkw-Fahrers von rechts nach links die Fahrbahn, wurde von dem wieder anfahrenden Lkw vorne links erfasst und über 60 Meter bis zum Einmündungsbereich der Stuttgarter Straße mitgeschleift. Der unter dem Lkw eingeklemmte Fußgänger musste von der Feuerwehr Waldenbuch unter Einsatz von Luftkissen geborgen werden. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock und wurde ebenfalls in ärztliche Obhut übergeben.

OTS: Polizeipräsidium Ludwigsburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110974 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110974.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg Telefon: 07141 18-9 E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/