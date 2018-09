Polizeipräsidium Ludwigsburg / Weil der Stadt-Merklingen: ...

Weil der Stadt-Merklingen: Illegale Abfallentsorgung

Ludwigsburg - Unbekannte Täter haben am Donnerstag oder Freitag vergangener Woche (13.09./ auf 14.09.2018) im Gewann Katharinensteige an der K1021 (Simmozheimer Straße) an einem Hangstück, das nach dem Bundesnaturschutzgesetz als Biotop "Wegbegleitende Feldhecken westlich Merklingen" geschützt ist, ca. 3 bis 4 Kubikmeter Renovierungsabfälle / Bauschutt, darunter Rigipsplattenreste, Bodenbeläge, Fliesen, Styropor und Reste von künstlicher Mineralfaser abgelagert. Personen, die Hinweise zu den Verursachern dieser illegalen Ablagerung oder zur Herkunft des Mülls geben können, werden gebeten, sich beim Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt in Böblingen, Tel. 07031/13-2500, zu melden.

