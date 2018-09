Polizeipräsidium Ludwigsburg / Weil im Schönbuch: große Anzahl ...

Weil im Schönbuch: große Anzahl Altreifen im Wald "entsorgt"

Ludwigsburg - Etwa 200 Altreifen verschiedener Größen hat ein bislang Unbekannter zwischen Montag 19.00 Uhr und Dienstag 08.15 Uhr im Naturpark Schönbuch entsorgt. Zeugen, die am Dienstagmorgen im Wald unterwegs waren, entdeckten den Reifenberg und alarmierten die Polizei. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Ludwigsburg übernahm die Ermittlungen. Der Täter lagerte die Reifen im Bereich eines Waldwegs entlang der Bundesstraße 464 von Weil im Schönbuch kommend in Fahrtrichtung Tübingen ab. Der Ablageort befindet sich in Fahrtrichtung Tübingen gesehen auf der linken Seite der B 464, auf Höhe eines Parkplatzes im Bereich des sogenannten Franzensträßle. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, entgegen.

