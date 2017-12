Polizeipräsidium Ludwigsburg / Weil im Schönbuch: Pkw gegen ...

Weil im Schönbuch: Pkw gegen Baum, Fahrer schwerverletzt

Ludwigsburg - Am Sonntag gegen 09.35 Uhr befuhr ein 31Jähriger mit seinem Pkw Renault die B464 von Holzgerlingen in Fahrtrichtung Reutlingen. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr der Pkw-Lenker in einer Linkskurve vor der Kälberstelle geradeaus und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei fuhr der Renault über den Grünsteifen in den Entwässerungsgraben und fuhr dort gegen eine gemauerte Verrohrung. Im weiteren Verlauf flog der Pkw in die Höhe und kollidierte dort mit einem Baum und kam dort schlussendlich zum Stehen. Der Fahrer konnte sich nicht selber aus dem Fahrzeug befreien. Er musste von der Feuerwehr befreit werden. Bei dem Unfall zog sich der 31jährige Fahrer schwere Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehren Tübingen und Weil im Schönbuch waren mit vier Fahrzeugen und 16 Mann und der Rettungsdienst mit drei Rettungswagen vor Ort. Die B464 wurde während der Unfallaufnahme für die Dauer von etwa 15 Minuten voll gesperrt. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von etwa 20.000 EUR.

OTS: Polizeipräsidium Ludwigsburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110974 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110974.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg Telefon: 07141 18-9 E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/