Polizeipräsidium Ludwigsburg / Zeugensuche nach Verkehrsunfall ...

Ludwigsburg - Ditzingen-Heimerdingen: Unfall mit Linienbus - Zeugen gesucht

Am Übergang von der Feuerbacher Straße in die Gutenbergstraße sind sich am Dienstagabend gegen 19.45 Uhr zwei Fahrzeuglenker im Ortsteil Heimerdingen begegnet. Nachdem ein 40-jähriger Ford-Lenker, der vermutlich trotz Durchfahrtsverbot in den Übergangsbereich eingefahren war und ein 50 Jahre alter Linienbusfahrer im Bereich einer Engstelle zunächst angehalten hatten, setzte der Ford-Lenker sein Fahrzeug ein Stück zurück, um mutmaßlich Platz zu schaffen. Der ihm entgegenkommende Linienbusfahrer fuhr daraufhin offenbar weiter und streifte dabei mutmaßlich den Ford, wodurch ein Gesamtschaden in derzeit unbekannter Höhe entstand. Offenbar wurde der Unfall von einem bislang unbekannten Pkw-Lenker, der die Örtlichkeit passierte, beobachtet. Dieser und weitere Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156/4352-0, zu melden.

Korntal-Münchingen: Einbrecher geht leer aus

Vermutlich ohne Beute verließ ein Einbrecher ein Einfamilienhaus in der Korntaler Straße in Münchingen. Zwischen Dienstag 21:00 Uhr und Mittwoch 07:30 Uhr kletterte der Unbekannte an der Gebäuderückseite auf eine Glasbedachung, um zu einem höhergelegenen Fenster zu gelangen. Nachdem er das Fenster anschließend aufgehebelt hatte, durchsuchte er das Haus. Dabei fand der Unbekannte offenbar nichts Stehlenswertes vor. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Korntal-Münchingen, Tel. 0711/839902-0, in Verbindung zu setzen.

