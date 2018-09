Polizeipräsidium Mainz / 43-Jähriger löst Polizeieinsatz mit ...

43-Jähriger löst Polizeieinsatz mit Spezialkräften aus

Mainz - Laubenheim - Ein 43-Jähriger hat am Sonntagnachmittag im Stadtteil Laubenheim einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Nach mehrfacher Ankündigung seines Suizides verschanzte er sich in seiner Wohnung und schrie lauthals herum. Aufgrund akuter Eigen- und Fremdgefährdung wurde er gegen 18 Uhr durch Spezialkräfte aus seiner Wohnung geholt und soll nun durch das Rechts- und Ordnungsamt der Stadt Mainz in der psychiatrischen Abteilung der Universitätsmedizin vorgestellt werden.

