Polizeipräsidium Mainz / 62. Jugendmaskenzug in Mainz

62. Jugendmaskenzug in Mainz

Mainz - Am heutigen Tage 16.02.2019, fand der 62. Jugendmaskenzug auf einer Zugstrecke von 2,5km im Innenstadtgebiet von Mainz statt, unter Teilnahme von ca. 3700 Kindern/Jugendlichen, aufgeteilt in Gruppen. Die Zugstrecke verlief über Boppstraße, Kaiserstraße (Neustadtseite um das Stadthaus herum), Gärtnergasse, Große Bleiche, Münsterplatz, Schillerstraße, Schillerplatz, Ludwigsstraße, Höfchen, Schöfferstraße, Schusterstraße, Flachsmarkt, Flachsmarktstraße bis zur Petersstraße (Auflösungsraum). In Absprache mit dem Veranstalter haben etwa 20.000 Besucher bei bestem Wetter den Umzug verfolgt. In Anbetracht der aktuellen Lage wurden in Absprache mit der Stadt Mainz Sperrstellen eingerichtet, um ein Einfahren in den Zugweg zu verhindern. Darüber hinaus wurden die üblichen Verkehrsmaßnahmen (Sperrungen/Umleitungen) durchgeführt, um einen störungsfreien Verlauf des Umzuges zu ermöglichen. Über die notwendigen Verkehrsbeeinträchtigungen hinaus verlief der Umzug störungsfrei. Im Rahmen des Einsatzes konnte ein 3-jähriger Junge wieder seinem Vater übergeben werden, nachdem man sich kurz aus den Augen verloren hatte. Im Anschluss an den Umzug mussten durch das Amt für Verkehrsüberwachung der Stadt Mainz drei verbotswidrig hinter einer Barke geparkte Fahrzeuge beseitigt werden, da der Verkehrsfluss in der Quintinsstraße dadurch beeinträchtigt wurde. Bereits während der Aufstellungsphase wurde eine Gefährderansprache bei zwei alkoholisierten Personen notwendig. Darüber hinaus kam es zu keinen nennenswerten Vorfällen.

