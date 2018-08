Polizeipräsidium Mainz / 71-jähriger Ladendieb

71-jähriger Ladendieb

Mainz - Der Ladendetektiv eines Discounters am Hauptbahnhof konnte am frühen Freitagabend (23.08.18) beobachten, wie ein älterer Herr eine Flasche Wein einsteckte und ohne zu bezahlen den Kassenbereich passierte. Der hinzugerufenen Polizei gegenüber zeigte sich der Ladendieb uneinsichtig. Auf Grund Erfahrungen aus der Vergangenheit wurde dem 71-jährigen Mainzer ein Platzverweis für den Bahnhofsbereich ausgesprochen, welchem er zunächst auch nachkam. Gegen 22.30 Uhr wurde die Polizei zu Streitigkeiten auf dem Bahnhofplatz gerufen. An diesen war auch der 71-Jährige beteiligt, der daraufhin den Rest der Nacht im Polizeigewahrsam verbringen musste.

