Polizeipräsidium Mainz / 80-Jährige vertreibt Einbrecher

80-Jährige vertreibt Einbrecher

Mainz-Hartenberg - Montag, 12.11.2018, 12:45 Uhr

Ein Unbekannter steigt im Starenweg durch ein geöffnetes Fenster in das Schlafzimmer ein. Die 80-jährige Bewohnerin befindet sich zu dieser Zeit in der Wohnung. Sie hält sich in der Küche auf und bemerkt im Augenwinkel eine ihr unbekannte Person. Sofort schreit sie um Hilfe. Der Unbekannte ergreift die Flucht. Dazu benutzt er das bereits beim Einsteigen geöffnete Fenster im Schlafzimmer.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

