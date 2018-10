Polizeipräsidium Mainz / 84-Jährige wird von Handtaschendieb ...

84-Jährige wird von Handtaschendieb bestohlen

Mainz-Oberstadt - Montag, 29.10.2018, 11:30 Uhr

Eine 84-Jährige war in der Parkanlage Drususwall auf Höhe des sogenannten Planschbeckens unterwegs. In der Hand hielt sie ihre Handtasche mit Henkelgriff. Eine unbekannte, männliche Person nutzte den Überraschungsmoment aus und entriss ihr die Handtasche. Sie flüchtete damit in Richtung des Planschbeckens. Die 84-Jährige Seniorin beschrieb den Täter als etwa 13 bis 14 Jahre alt, etwa 175cm groß. Bekleidet sei er mit einer dunkelblauen Trainingsjacke mit weißen Streifen gewesen und hätte schwarze, halblange Haare getragen. Im Nachgang konnte die Handtasche in einer in der Nähe befindlichen Mülltonne aufgefunden werden. Es fehlte lediglich Bargeld in einem mittleren, zweistelligen Betrag. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnte eine verdächtige Person in der Nähe des Tatortes angetroffen und kontrolliert werden. Sie wurde zuvor schon in diesem Bereich kontrolliert. Mit großer Wahrscheinlichkeit handelte es sich dabei um den gesuchten Tatverdächtigen. Weitere Ermittlungen erfolgen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

