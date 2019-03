Polizeipräsidium Mainz / Alkoholkontrollen im Stadtgebiet ...

Alkoholkontrollen im Stadtgebiet Samstag/Sonntag, 16./17.03.2019

Mainz, Stadtgebiet - Im Laufe der Nacht bis in die Morgenstunden wurden insgesamt fünf Fahrzeugführer unter Betäubungsmittel- bzw. Alkoholeinfluss festgestellt. Zunächst wird gegen 01:00 Uhr ein 32-jähriger Mainzer in der Rheinallee mit einem Alkoholeinfluss von 0,54 AAK angetroffen. Zeitglich wird ein weiteres Fahrzeug in der Lennebergstraße angehalten. Der 22-jährige Fahrer aus Mainz steht augenscheinlich unter Betäubungsmitteleinfluss und verfügt nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis. Es ist bereits der vierte Fall innerhalb weniger Monate. Um 06:12 Uhr wird ein Fahrzeug bei einer Kontrolle in der Rheinallee angehalten, nachdem der Fahrer durch seine Fahrweise aufgefallen war. Beim 42-jährigen Mainzer werden neben Ausfallerscheinungen auch 0,96 Atemalkohol festgestellt. Der Führerschein wird sichergestellt. Um 06:38 Uhr wird ein 29-jähriger Mainzer in der Rheinallee kontrolliert. Hier kann neben geringem Alkoholeinfluss (0,21 AAK) auch Betäubungsmitteleinfluss festgestellt werden. Es wird eine Blutprobe zur weiteren Klärung entnommen. Um 07:10 Uhr wird bei einer weiteren Kontrolle in der Rheinallee bei einem 38-jährigen Budenheimer ein Alkoholeinfluss von 1,42 AAK festgestellt. Hier wird der Führerschein ebenfalls sichergestellt

