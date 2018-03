Polizeipräsidium Mainz / ausgehobene Gullydeckel

ausgehobene Gullydeckel

Nierstein - In der Nacht vom 29.-30.03.2018, hoben bislang unbekannte Täter in der Oberdorfstraße in Nierstein mehrere Gullydeckel aus den Kanalschächten der Fahrbahn. Glücklicherweise kam kein Verkehrsteilnehmer zu Schaden. Eis solches Verhalten ist rechtlich als "gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr", und somit als Straftat zu bewerten und wird mit nicht unerheblicher Strafe geahndet.

OTS: Polizeipräsidium Mainz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117708 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117708.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oppenheim

Telefon: 06133-9330 E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.