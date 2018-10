Polizeipräsidium Mainz / Betrug in Südafrika

Betrug in Südafrika

Mainz - Montag, 24.09.2018, 15:40 Uhr 15:50 Uhr

Während eines Aufenthaltes in Butterworth/Südafrika wird eine 24-Jährige Opfer einer Betrugsmasche. Zusammen mit ihrem Freund fährt sie mit dem Auto und wird durch einen jungen Mann mit Warnweste aus dem Verkehr gewunken. Ein älterer Mann mit einem offiziell aussehenden Shirt erklärt den beiden, dass die Straße wegen einer Überschwemmung gesperrt ist und sie für die Umgehungsstraße ein Ticket ziehen müsse. Der Fahrer eines Autos vor ihnen kommt bereits mit einem Ticket von einem Automaten zu seinem Fahrzeug zurück. Sie bezahlt mit ihrer Kreditkarte in dem Automaten. Doch die Karte wird ohne erkennbaren Grund eingezogen. Die beiden vermuten bereits vor Ort, dass es sich um eine Betrugsmasche handelt und lassen die Karte sperren. Dennoch wird die Geschädigte um eine Abbuchung in dreistelliger Höhe betrogen.

