Polizeipräsidium Mainz / Brand in der Gemarkung Dexheim

Brand in der Gemarkung Dexheim

Dexheim - Am Freitag, den 05.10.18, kommt es gegen 17:00 Uhr zum Brand in der Gemarkung hinter der alten Kaserne in Dexheim. In Brand geraten waren einige Büsche und zwei Bäume. Das Feuer konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Die zwei Bäume wurden gefällt. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

