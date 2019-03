Polizeipräsidium Mainz / Diebstahl einer Handtasche aus Pkw

Diebstahl einer Handtasche aus Pkw

Nieder-Olm - Freitag, 22.03.2019, 16:20 Uhr bis 16:40 Uhr

Am Freitagnachmittag wird durch bislang unbekannten Täter aus dem unverschlossenen Fahrzeug der 85-Jährigen die Handtasche entwendet. Das Fahrzeug steht zum Tatzeitpunkt auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes Am Giener. In der Handtasche der Geschädigten befanden sich unter anderem Dokumente, ein Mobiltelefon sowie Bargeld. Täterhinweise liegen aktuell nicht vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

