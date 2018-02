Polizeipräsidium Mainz / Diebstahl einer Modelleisenbahn

Diebstahl einer Modelleisenbahn

Guntersblum - Am Montag in der Zeit zwischen 18.00 und 24.00 Uhr wurde in der Kreuzstraße aus einem Lagerraum, der sich auf der Rückseite eines Einfamilienhauses befindet, Teile einer Modelleisenbahn entwendet. Es liegen keine Täterhinweise vor. Der Schaden beträgt ca. 3500.- Euro. Sachdienliche Hinweise an die Polizei Oppenheim, Tel.: 06133-9330.

OTS: Polizeipräsidium Mainz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117708 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117708.rss2

Rückfragen bitte an: Polizei Oppenheim, Tel.: 06133-9330 oder E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.