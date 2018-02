Polizeipräsidium Mainz / Einbruch am frühen Abend - Zeugen gesucht

Einbruch am frühen Abend - Zeugen gesucht

Mainz - (Mainz-Hartenberg) Am Freitag, zwischen 18 und 19 Uhr, gelangen unbekannte Täter über den Garten an die Rückseite eines Hauses in der Maria-Sybilla-Merian-Straße und hebeln die Terrassentür auf. Eine Kamera, ein PC, Herrenarmbanduhr, Schuck und Bargeld werden abtransportiert. Zeugen, die Hinweise im Zusammenhang mit dieser Tat geben können, melden sich bitte beim Kriminaldauerdienst in Mainz unter der Telefonnummer: 06131 - 65-3633.

