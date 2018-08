Polizeipräsidium Mainz / Einbruch Bäckerei

Einbruch Bäckerei

Oppenheim - Im Tatzeitraum vom 27.08.18, 19:15 Uhr bis 28.08.18, 05:00 Uhr, wurde in eine Bäckerei, die sich "Am Hohen Brückenweg" in Oppenheim befindet, eingebrochen. Es wurde eine Scheibe mit einem bislang unbekannten Gegenstand eingeschlagen und sich auf diesem Weg Zutritt in das Gebäude verschafft. Es wurden zwei Gegenstände entwendet. Die Örtlichkeit wurde wieder über den Einstiegsweg verlassen. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch unbekannt. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang Zeugen, die Hinweise zu der Tat und dem oder den Tätern geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim (06133-933-0) zu melden.

OTS: Polizeipräsidium Mainz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117708 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117708.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz Polizei Oppenheim 06133-933-0 pioppenheim@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.