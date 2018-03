Polizeipräsidium Mainz / Einbruch in Einfamilienhaus

Einbruch in Einfamilienhaus

Mommenheim - In Abwesenheit der Bewohner brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Mommenheim, Faberstraße ein. Nachdem sie das Haus nach Wertsachen durchwühlt hatten, entkamen die Täter unerkannt. Der Einbruch wurde von der Nachbarin bemerkt, als sie nach dem Rechten sehen wollte. Die Tatzeit liegt zwischen dem 28.03.2018, 18:00h und dem 29.03.2018, 15:45 h. Die genaue Schadenshöhe stand zur Berichtszeitpunkt noch nicht fest.

