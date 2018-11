Polizeipräsidium Mainz / Einbruch in Einfamilienhaus

Einbruch in Einfamilienhaus

Mainz-Weisenau - Mittwoch, 14.11.2018, 11:00 Uhr - 18:30 Uhr

Unbekannte dringen in der Straße "Im Hasenstock" in ein Einfamilienhaus ein. Dafür überwinden sie ein etwa 2,5m hohes Metalltor und gelangen darüber in den hinteren Gartenbereich. Auf der Terrasse hebeln sie mehrfach an der Terrassentür und schaffen es, sie zu öffnen. Im Anwesen werden mehrere Zimmer, mit darin befindlichen Schränken und Schubladen, durchsucht. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wird nichts entwendet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

