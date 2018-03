Polizeipräsidium Mainz / Einbruch in Friseurgeschäft

Einbruch in Friseurgeschäft

Nierstein - In der Nacht von Samstag, 03.03.2018 auf Sonntag, 04.03.2018 kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Friseurgeschäft in der Rheinstraße in Nierstein. Hierbei hebelten der oder die Täter die Tür zum Geschäft auf, entwendet wurde aber nichts. Es entstand lediglich Sachschaden an der Tür. Hinweise zu dem oder den Täters nimmt die Polizei Oppenheim unter der Telefonnummer 06133/9330 entgegen.

