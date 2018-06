Polizeipräsidium Mainz / Einbruch in Gaststätte

Einbruch in Gaststätte

Mainz-Neustadt - Sonntag, 03.06.2018, 03:15 Uhr

Zwei Täter brachen in eine Gaststätte im Kaiser-Wilhelm-Ring ein. Sie verschafften sich auf unbekannte Weise Zutritt zu einem hinter der Gaststätte verlaufenden Hausflur. Dort hebelten sie eine Stahltür zum Personaleingang auf und begaben sich darüber in die Gaststätte. Im Gastraum angelangt, brachen sie drei Geldspielautomaten auf und entnahmen die Münzbehälter. Nach der Entleerung blieben diese im Gastraum zurück. Die Täter flüchteten aus den Räumlichkeiten in unbekannte Richtung.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Mainz: Tel. 06131 - 65 3633

OTS: Polizeipräsidium Mainz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117708 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117708.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz Pressestelle

Telefon: 06131-65-3080 E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.