Polizeipräsidium Mainz / Einbruch in Lagerhalle

Einbruch in Lagerhalle

Mainz - Samstag, 06.10.2018, 08:00 Uhr bis Donnerstag, 11.10.2018, 08:30 Uhr

Am Donnerstag meldet ein 32-Jähriger, dass in die Lagerhalle Am Finther Wald eingebrochen wurde. Im Laufe des vergangenen Wochenendes wurden bereits Fenster aufgebrochen und kleinere Werkzeuge entwendet. Diese Tat wurde jedoch bislang nicht der Polizei gemeldet. Der 32-Jährige stellt am Donnerstagmorgen fest, dass das zwischenzeitlich behelfsmäßig verklebte Fenster erneut angegangen und gewaltsam geöffnet wurde. Die unbekannten Täter entwenden insgesamt 16 Modellflugzeuge. Täterhinweise liegen nicht vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

