Polizeipräsidium Mainz / Einbruch in Reihenhaus

Einbruch in Reihenhaus

Mainz-Mombach - Donnerstag, 31.05.2018, 17:00 Uhr bis 01.06.2018, 00:15 Uhr

Unbekannte begaben sich in der Straße "An der Hasenquelle" über den rückwärtigen Gartenbereich auf die Terrasse eines dortigen Reihenendhauses. Nach mehreren Versuchen überwanden sie die Terrassentür und drangen in das Haus ein. Dort entwendeten sie ein Schmuckkästchen und dessen Inhalt. Über den Wert der Gegenstände ist nichts bekannt. Sie flüchteten in unbekannte Richtung.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Mainz: Tel. 06131 - 65 3633

