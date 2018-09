Polizeipräsidium Mainz / Einbruch in Vereinsheim des ...

Einbruch in Vereinsheim des Angelsportvereins Nackenheim

Nackenheim - Im Tatzeitraum vom 31.08.2018, 22:00 Uhr, bis 01.09.2018, 08:00 Uhr, wurde in das Vereinsheim des Angelsportvereins Nackenheim eingebrochen. Die Seitentür des Vereinsheims wurde aufgehebelt und sich hierdurch Zutritt zu dem Gebäude verschafft. Es wurde hieraus nichts entwendet. Weiterhin wurde ein an das Gebäude angrenzender Container, der mittels Vorhängeschloss gesichert war, aufgebrochen. Aus dem Container wurden Gegenstände im Wert von circa 700 Euro entwendet. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat und dem oder den Tätern geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim (Tel. 06133-933-0) zu melden.

