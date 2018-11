Polizeipräsidium Mainz / Einbruch in Verwaltungsgebäude

Einbruch in Verwaltungsgebäude

Mainz-Münchfeld - Freitag, 09.11.2018, 17:30 Uhr bis 11.11.2018, 17:00 Uhr

Unbekannte versuchen die Seitenscheiben eines Windfanges an einem Verwaltungsgebäude im Münchfeld einzuwerfen bzw. einzuschlagen. Nachdem dies nicht zum Erfolg führt, drücken sie die Glasscheibe aus der Fassung in den Innenraum des Windfanges. Durch die entstandene Öffnung betreten sie diesen und gelangen über eine Zwischentür in das Gebäude. Im Inneren werden nahezu alle Schränke und Schubladen in den Büroräumen durchsucht. Im Empfangsbereich wird ein niedriger, dreistelliger Bargeldbetrag aus einer in einem zuvor verschlossenen Schrank befindlichen Geldkassette entwendet. Ebenfalls entwenden sie aus dem Schrank eine Nintendo-Switch und einige LAN-Kabel aus einem Serverschrank. Die Unbekannten entnehmen einem Kühlschrank im Gebäude ein Schoko-Törtchen und essen es auf. Sie verlassen den Tatort über ein offenes Fenster im Erdgeschoß.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

