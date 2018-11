Polizeipräsidium Mainz / Einbruch in Wohnhaus

Einbruch in Wohnhaus

Mommenheim - Am Mittwoch, den 07.11.2018 im Zeitraum zwischen 18.46 Uhr und 19.30 Uhr kam es in Mommenheim in der Gaustraße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung im Kellergeschoss. Hierbei stellten die unbekannten Täter einen Tisch unter das seitlich gelegene Wohnzimmerfenster und schlugen das Fenster ein. Dadurch gelangten die Täter an den Griff, um das Fenster zu öffnen. Sie betraten das Haus und durchsuchten beide Stockwerke des Hauses. Es wurden Bargeld sowie eine hochwertige Münzsammlung entwendet. Bei Eintreffen der Kellerbewohnerin flüchteten die Täter. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonstige Hinweise zur Tat oder dem oder den Tätern geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim unter der Telefonnummer 06133/9330 zu melden.

