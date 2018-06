Polizeipräsidium Mainz / Einbruchsdiebstahl

Einbruchsdiebstahl

Mainz-Mombach - Mittwoch, 06.06.2018, 15:00 Uhr

Am Mittwochnachmittag sind im Westring zwei Keller eines Wohnhauses aufgebrochen worden. Die Holztüren des einen Kellers werden ausgehebelt, sodass kein Schaden entsteht; am zweiten Keller ist ein Stück der Steinwand herausgebrochen. Aus einem der Keller wurde nichts entwendet, die Besitzerin des zweiten Kellers befindet sich derzeit im Urlaub, so dass noch unklar ist, ob etwas entwendet wurde. Eine Spurensicherung am Holzverschlag ist nicht möglich.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

