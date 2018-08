Polizeipräsidium Mainz / Einbruchsdiebstahl

Einbruchsdiebstahl

Mainz-Oberstadt - Donnerstag, 16.08.2018, 09:00 Uhr bis 10:30 Uhr

Am Donnerstagmorgen ist es zu einem Einbruchsdiebstahl in einer Wohnung im in der Neißestraße gekommen. Der unbekannte Täter hebelt das vorderseitig gelegene Schlafzimmerfenster der Erdgeschoss-Wohnung des Mehrfamilienhauses auf. Das Schlafzimmer wird durchsucht und Wertgegenstände entwendet. Es liegen keine Täterhinweise vor. Die Ermittlungen laufen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

