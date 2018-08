Polizeipräsidium Mainz / Einbruchsdiebstahl in Keller

Einbruchsdiebstahl in Keller

Mainz - Donnerstag, 23.08.2018, 18:00 Uhr bis Freitag, 24.08.2018, 08:00 Uhr

In die Kellerräume eines Gebäudes an der Philippsschanze ist von Donnerstag auf Freitag eingebrochen worden. Es werden diverse Gegenstände entwendet. Vor Ort können Fingerabdrücke und ein Schraubenzieher sichergestellt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Mittwoch, 22.08.2018, 21:00 Uhr bis 24.08.2018, 21:00 Uhr

Auch in einen Keller in der Freiligrathstraße ist - vermutlich zwischen Mittwoch und Freitag - eingebrochen worden. Unbekannte Täter heben die Tür des Kellerabteils aus den Scharnieren und durchsuchen das Kellerabteil. Die unbekannten Täter entwenden mehrere technische Gegenstände. Eine Spurensuche verläuft negativ. Es liegen keine Täterhinweise vor. Die Ermittlungen dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

