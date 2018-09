Polizeipräsidium Mainz / Einbruchsdiebstahl in Keller

Einbruchsdiebstahl in Keller

Mainz - Mittwoch, 12.09.2018, 17:00 Uhr

Am Mittwochnachmittag ist es in der Unteren Zahlbacher Straße zu einem Einbruchsdiebstahl in einem Mehrparteienhaus gekommen. Der unbekannte Täter verschafft sich vermutlich über das langsam schließende Garagenrolltor Zutritt zur Tiefgarage des Hauses. Von dort aus führen mehrere Türen in Kellerabteile mit Einzelverschlägen. Eine dieser Zugangstüren ist frei zugänglich. In diesem Abteil bricht der unbekannte Täter ein einfaches Stahlschloss auf. Das Innere wird durchsucht ohne dass etwas entwendet wird.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

