Polizeipräsidium Mainz / Einbruchsdiebstahl in Kellerabteile

Einbruchsdiebstahl in Kellerabteile

Mainz-Oberstadt - Mittwoch, 22.08.2018, 14:45 Uhr

Am Mittwochnachmittag ist es zu einem Einbruchsdiebstahl im Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Straße Bastion Martin gekommen. In drei Abteile verschafft sich der unbekannte Täter Zugriff; bei einem Abteil bleibt es beim Versuch. Aus einem Kellerabteil wird eine Videospielkonsole entwendet. Aus den anderen Kellerabteilen wird laut den Angaben der Geschädigten nichts entwendet. Es wird eine Zange im Gang des Kellers aufgefunden, die als Tatmittel in Frage kommt. Diese wird sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

