Polizeipräsidium Mainz / Einbruchsdiebstahl in Leitstelle ...

Einbruchsdiebstahl in Leitstelle eines Verkehrsunternehmens

Mainz - Montag, 08.10.2018, 00:05 Uhr bis 03:40 Uhr

Montagnacht brechen unbekannte Täter in die Leitstelle eines Verkehrsunternehmens in der Mombacher Straße ein. Über den frei zugänglichen Abstellplatz der Busse und durch das Übersteigen von Bauzäunen gelangen die unbekannten Täter an die Gebäuderückseite, wo sie eine Tür aufhebeln. Sie Scheitern am Aufhebeln von Bürotüren, gelangen jedoch in den Personalraum. Dort gehen sie die Mitarbeiterspinte an und entwenden Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Zudem schlagen sie die Verglasung eines Getränkeautomaten ein und entwenden hieraus vermutlich Getränke. Über den Personalraum gelangen die unbekannten Täter in den Innenhof, drücken gewaltsam ein gekipptes Fenster auf und verschaffen sich somit Zugang zur Leitstelle, wo sie ebenfalls alles durchsuchen. Es liegen keine Täterhinweise vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

