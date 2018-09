Polizeipräsidium Mainz / Einbruchsdiebstahl in mehrere Keller

Einbruchsdiebstahl in mehrere Keller

Mainz - Freitag, 14.09.2018, 18:45 Uhr bis Samstag, 15.09.2018, 09:00 Uhr

Von Freitagabend auf Samstagmorgen ist es in der Holzstraße zu einem Einbruchsdiebstahl in Kellerverschläge gekommen. Der unbekannte Täter verschafft sich vermutlich über die Tiefgarage Zugang zu den Kellerräumen. Nach jetzigem Stand entwendet er ein Schleifwerkzeug und ein Faxgerät. Es liegen keine Täterhinweise vor.

Freitag, 14.09.2018, 22:30 Uhr bis Samstag, 15.09.2018, 09:30 Uhr

In der Unteren Zahlbacher Straße haben unbekannte Täter die Kellertür eines Hauses aufgehebelt und gehen dort sechs Kellerverschläge an. Der unbekannte Täter durchwühlt die Kellerverschläge. Bislang kann nicht festgestellt werden, ob etwas entwendet wurde. Es liegen keine Täterhinweise vor.

Donnerstag, 13.09.2018, 19:00 Uhr bis Samstag,15.09.2018, 10:30 Uhr

Auch in der Straße Am Römertor ist es zu einem Einbruch in zwei Kellerabteile gekommen. Der Geschädigte gibt an, dass keine Gegenstände entwendet wurden. Der Geschädigte des anderen Abteils kann bislang noch nicht ausfindig gemacht werden. Es liegen keine Täterhinweise vor.

Freitag, 14.09.2018, 19:00 Uhr bis Samstag, 15.09.2018, 08:00 Uhr

In der Kirsteinstraße ist ebenfalls in Kellerverschläge eingebrochen worden. Aus den sechs aufgebrochenen Kellerverschlägen wurde augenscheinlich nichts entwendet. Es liegen keine Täterhinweise vor.

Samstag, 15.09.2018, 11:40 Uhr

In der Straße Backhaushohl ist es am Samstagmittag zu einem Einbruchsdiebstahl in zwei Kellerverschläge gekommen. Der Schließmechanismus für Vorhängeschlösser wird durch den unbekannten Täter aufgeschnitten. Beide Kellerverschläge sind komplett durchwühlt. Entwendet wurde nichts. Es liegen keine Täterhinweise vor.

Die Ermittlungen dauern in allen Fällen an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

