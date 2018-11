Polizeipräsidium Mainz / Einbruchversuch in Einfamilienhaus

Einbruchversuch in Einfamilienhaus

Mainz-Gonsenheim - Sonntag, 18.11.2018, 15:00 Uhr

In der vergangenen Woche wird durch Hausbewohner in der Friedrichsstraße festgestellt, dass jemand versucht hat, in das Haus einzubrechen. Zu diesem Zeitpunkt gibt es noch keine Beschädigungen an den Türrahmen. Am Sonntag stellen jedoch die Hausbewohner fest, dass jemand offensichtlich versucht hat, die Eingangstür zur Einliegerwohnung aufzuhebeln. Dadurch entstehen lediglich Beschädigungen an der Eingangstür. Ein Betreten der Wohnung erfolgt nicht.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

