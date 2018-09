Polizeipräsidium Mainz / Einbrüche in mehrere Keller

Einbrüche in mehrere Keller

Mainz-Neustadt - Montag, 24.09.2018, 20:30 Uhr bis Dienstag, 25.09.2018, 07:30 Uhr

Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen ist es zu einem Einbruchsdiebstahl in 20 Kellerverschläge in der Moltkestraße gekommen. Die Kellerverschläge werden mit einem Werkzeug aufgetrennt und zur Seite gebogen, sodass die verschlossenen Vorhängeschlösser gelöst werden können. Bislang können keine entwendeten Gegenstände festgestellt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Montag, 24.09.2018, 21:00 Uhr bis Dienstag, 25.09.2018, 14:00 Uhr

Auch in der Adolf-Ernst-Schuth-Straße ist in mehrere Kellerabteile eingebrochen worden. In drei verschiedenen Mehrfamilienhäusern werden insgesamt 14 Kellerabteile aufgehebelt. Die Häuser können über eine gemeinsame Tiefgarage mit dem jeweiligen Hausschlüssel des Mehrfamilienhauses betreten werden. An den Eingangstüren können keinerlei Beschädigungen festgestellt werden. Entwendete Gegenstände sind bislang nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

OTS: Polizeipräsidium Mainz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117708 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117708.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz Pressestelle

Telefon: 06131-65-3011 / 3012 / 3013 E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.