Polizeipräsidium Mainz / Eine kleine Odyssee...

Eine kleine Odyssee...

Mainz - (Mainz-Marienborn und -Bretzenheim) Gegen 18.30 Uhr verliert die Mutter beim Einkaufen in einem Einkaufsmarkt ihren 5-jährigen Sohn aus den Augen. Nachdem er auch nicht zur Wohnanschrift gelaufen war, informierte sie die Polizei. Mit mehreren Zivil- und Funkstreifen und der Unterstützung des Polizeihubschraubers wurden die Suchmaßnahmen intensiviert. Ein Personenspürhund war auf der Anfahrt, als gegen 20.30 Uhr der Junge wohlbehalten aufgegriffen wurde. Er war aufgefallen, als er alleine aus der S-Bahn in Offenbach ausstieg, anscheinend ist er mit der Straßenbahn zum Hauptbahnhof gefahren und dort in die S-Bahn eingestiegen.

