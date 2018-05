Polizeipräsidium Mainz / Erneuter Versuch eines Trickbetruges ...

Erneuter Versuch eines Trickbetruges wegen angeblicher Rentenerstattung

Mainz-Lerchenberg - Mittwoch, 23.05.2018, 17:05 Uhr

Nachdem am Vortag bereits eine 77-jährige Seniorin in Mainz-Finthen einen Anruf in dieser Art bekam, erhielt nun ein älteres Ehepaar im Alter von 89 und 82 Jahren ebenfalls einen ähnlichen Anruf eines unbekannten Mannes. Dieser erklärte, dass der Ehemann eine Rentenerstattung erhalten würde. Dafür sollten sie zunächst ihre Unterlagen sortieren. Der Anrufer wollte sich am nächsten Morgen wegen einer Terminvereinbarung nochmals melden. Dies kam den beiden jedoch seltsam vor und sie sprachen darüber mit ihrer Tochter. Diese erstattete umgehend Anzeige bei der Polizei. Sollten auch sie sich unschlüssig sein, ob es sich hierbei um betrügerische Absichten handelt, ziehen sie, wie hier geschehen, eine Person ihres Vertrauens hinzu.

Durch die Häufung der betrügerischen Anrufe als auch die Versendung von Briefen und E-Mails hinsichtlich angeblicher Rentenerstattungen, welche nur z. B. nach Überweisung eines Geldbetrages zu bekommen ist, verweisen wir auf die Informationsschrift der Deutschen Rentenversicherung:

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/Allgemein/de/Inhalt/5_S ervices/03_broschueren_und_mehr/01_broschueren/01_national/vorsicht_t rickbetrueger.html

OTS: Polizeipräsidium Mainz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117708 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117708.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz Pressestelle

Telefon: 06131-65-3080 E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.