Polizeipräsidium Mainz / Erst Hausfriedensbruch im ...

Erst Hausfriedensbruch im Krankenhaus, dann Polizeibeamte bespuckt

Mainz - (Mainz-Oberstadt) Ein 40-Jähriger Mainz dringt gegen 01 Uhr in ein Krankenhaus an der Goldgrube ein, in dem er eine elektrische Schiebetür aufschiebt. Da er der Aufforderung das Krankenhaus zu verlassen nicht nachkommt, rufen die Angestellten die Polizei zu Hilfe. Da er dem Platzverweis ebenfalls nicht nachkommt, wird er in Gewahrsam genommen. Dort bespuckt er einen Polizeibeamten. Beim Versuch weitere Spuckattacken zu unterbinden, verletzt sich der Polizeibeamte leicht.

