Polizeipräsidium Mainz / Fahrraddiebstahl

Fahrraddiebstahl

Ingelheim am Rhein - In der Nacht von Mittwoch, 17. Januar 2018 auf Donnerstag, 18. Januar 2018 wurde vom Schulhof des Sebastian-Münster-Gymnasiums in der Friedrich-Ebert-Straße ein Fahrrad entwendet, welches mit einem Spiraldrahtschloss angeschlossen war. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Ingelheim.

