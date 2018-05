Polizeipräsidium Mainz / Falsche Polizeibeamte

Falsche Polizeibeamte

Ingelheim am Rhein - Erneut wurden bei der Polizeiinspektion Ingelheim mehrere Fälle angezeigt, bei denen Anrufer als Polizeibeamte auftraten. Am Montag dem 28.05.2018 meldeten sich insgesamt acht Personen bei der Polizei Ingelheim, die Anrufe durch angebliche Polizeibeamte erhielten. Die Masche war immer gleich. Mit unterdrückter Rufnummer meldet sich der Anrufer bei den Zeugen. Alle sind in Ingelheim und in Heidesheim wohnhaft. Der überwiegend männliche Anrufer (1 weibl. Anruferin) gab sich als Kriminalbeamter aus. Er behauptete, man habe in Ingelheim Einbrecher festgenommenen und dabei Listen gefunden, auf denen auch die Namen der Angerufenen stünden. Sodann wurde erfragt, ob sich im Haus Geld und Wertsachen befinden. Teilweise wurde auch nach dem Alter gefragt und ob die Angerufenen alleine leben würden. In allen Fällen reagierten die angerufenen Bürger richtig und gingen gar nicht auf das Gespräch ein bzw. gaben keine Auskünfte. Die Polizei Ingelheim warnt nochmals eindringlich vor solchen Anrufen. Gehen Sie darauf nicht ein. Am Telefon werden echte Polizeibeamte

- NIE zu einer Über- oder Herausgabe von Geld oder Wertsachen

auffordern

- NIE Ihren persönlichen oder finanziellen Verhältnissen erfragen - NIE nach Ihren Aufbewahrungsorten für Geld oder Schmuck fragen - Sie NIE unter Druck setzen - NIEMALS Geldtausch-Aktionen durchführen - Sie NIE als Lockvogel in einem angeblichen Ermittlungsverfahren

einsetzen. Wenn die Polizei Sie anruft wird zudem NIE die Notruf-Nummer 110 im Display erscheinen. Die Polizei bittet für den Fall, dass doch jemand auf diese Anrufe eingegangen ist und sogar Geld oder Wertsachen übergeben hat, sich zu melden. Hinweise bitte an die Polizei Ingelheim.

